Nederlandse politie dumpt zwerfafval terug in voortuin van hangjongeren: "We brengen terug wat 'vergeten' is'' Redactie

03 juni 2018

14u59

Bron: ANP 19 De Nederlandse politie heeft zwerfafval gedumpt in de voortuinen van jongeren in het Zuid-Hollandse Nieuwpoort. Volgens de politie zorgen de hangjongeren in de gemeente al lange tijd voor veel ergernis omdat niemand iets opruimt. Omdat in het donker moeilijk vast is te stellen wie de rommel achterlaat, besloot de politie het anders aan te pakken. "We brengen terug wat 'vergeten' is.''

Agenten hebben het afval in vuilniszak gedaan en gooiden dit in een paar tuinen van de 'harde kern'. Een van de jongeren lag nog te slapen in zijn auto. Bij hem werd het afval onder de ruitenwissers van zijn voertuig gedumpt. "Wellicht dat het kwartje vroeg of laat valt'', aldus de Nederlandse politie. "De jongeren die we dit keer hebben overgeslagen, zijn volgende keer aan de beurt.''

Op Facebook is niet iedereen te spreken over de actie van de agenten. "Ouders van hangjongeren krijgen zo de rommel, zij kiezen hier ook niet voor. Als de politie zo goed weet wie het was, haal ze dan maar in de nacht uit bed en laat ze het zelf opruimen."

De politie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden reageert op haar beurt dat de ouders best eens mogen meekrijgen wat hun kroost uit -en opvreet. "Voor de jongeren die nu menen de dans te zijn ontsprongen, de volgende keer zijn jullie aan de beurt. We weten waar je huis woont en waar je bed slaapt!"