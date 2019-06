Nederlandse politie doet beroep op Belgische bevolking na vondst dode naakte vrouw die in weiland ADN

23 juni 2019

12u41

Bron: ANP, Belga 0 De Nederlandse politie is op zoek naar de identiteit van een vrouw die gisteren dood in een weiland in het Zeeuwse plaatsje Westdorpe is gevonden, op slechts enkele meters van de grens met België. Een voorbijganger vond de vrouw, die geen kleding aan had, en waarschuwde de politie. De vrouw had verwondingen die er volgens de politie op wijzen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Volgens de politie lag het stoffelijk overschot op enkele meters van de grens met België. Het gaat om een blanke vrouw van tussen de 50 en 65 jaar met kort rossig haar en een normaal postuur. Ze is 1.65 tot 1.70 meter lang, had geen sieraden om en geen tatoeages.

De politie gaat uit van een misdrijf en heeft al verschillende passanten gesproken, maar komt graag in contact met alle mensen die info hebben die van belang kan zijn. Er wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op het Belgische publiek. Ook heeft het onderzoeksteam contact met de Belgische politie voor het uitwisselen van informatie. Morgen wordt er sectie verricht op het lichaam.

Informatie delen kan via 0900-8844 of Whatsapp (+31612207006), via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen, anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M en anoniem via 0900-8844, geen naam noemen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen).

