Nederlandse politie blundert met tweet over fietsende smartphonegebruiker: "Naast slechte uitslag over SOA test, kreeg ze slecht nieuws van ons"

01 juli 2019

14u18

Bron: AD.nl 0 De politie in Groningen gaat door het stof vanwege een ‘misplaatste’ tweet over het uitdelen van de eerste boete voor smartphonegebruik op de fiets. “ Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over haar soa-test, kreeg ze slecht nieuws van ons, namelijk een bekeuring van 95 euro”, zo twitterde Flexteam Groningen tot grote afschuw van talloze mensen. “Je gooit iemand op het schavot en schendt de privacy.’’ De politie verwijderde de tweet inmiddels en belooft zicht te verontschuldigen aan het meisje.

Hoe terecht de boete wellicht ook was, veel mensen vinden de tweet ongepast. “Politie Groningen denkt even leuk te doen”, reageert Marjolein. En Klaas: “Rare tweet, gaat niemand wat aan wat voor uitslag ze had bij de dokter.” Ook advocaat Sidney Smeets vindt dat de politie met het Twitterbericht over de schreef gaat: “Mij komt voor dat de politie dit soort gegevens niet hoort te delen en zeker niet op social media”.



Een woordvoerder van de politie Groningen laat weten dat hij had gehoopt dat het bericht niet waar zou zijn. “Dit kan niet. Dit doe je niet. Niet op deze manier. Dit is niet zoals wij het ze leren, laat ik het zo zeggen. Het zal je betreffen, dit is misplaatst.”

Het bericht wordt zo snel mogelijk rechtgezet, aldus de politie. Flexteam Groningen (dat door de gehele provincie Groningen flexibel wordt ingezet, zoals bij evenementen, verschillende controles en andere politietaken) geeft inmiddels ook zelf toe dat het om een ‘totaal misplaatste opmerking’ ging. “Uiteraard hadden we deze tweet niet mogen plaatsen. We gaan direct ons excuus maken naar de betrokken fietser.”

Schavot

Strafrechtadvocaat Jeroen Soeteman vindt het verstandig dat de tweet verwijderd is en excuses gemaakt worden. “Het zou gepast zijn als jullie ook de boete intrekken. Enige mogelijkheid van compensatie en herstel van vertrouwen in politie. Wellicht kunnen jullie jezelf een boete geven voor overtreding van artikel 272 Sr?”



Soeteman vond de tweet volstrekt ongepast. “Je gooit iemand op het schavot en schendt de privacy. Natuurlijk kan ik niet zien wie het is, maar er zal maar een vriendin langs hebben gefietst toen ze de boete kreeg. Of een vriendin bij zijn geweest. Of ze komt thuis en zegt ‘joh, ik heb net een bekeuring gehad’, dan kun je dat combineren. De politie moet hun mond houden en hun werk doen, dan bedoel ik niet ‘ga boeven vangen’ maar geef een bekeuring als iemand de wet overtreedt. Ga niet op deze manier privézaken van mensen op straat gooien, vooral niet als je daar je mond over te houden hebt.”

Meer boetes

Met een telefoon in de hand fietsen is vanaf vandaag verboden in Nederland. Wie wordt betrapt op fietsend bellen of appen krijgt een boete van 95 euro. Het verbod moet het aantal doden en gewonden in het verkeer terugdringen.