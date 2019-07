Nederlandse politie bevrijdt 17-jarig meisje uit kofferbak van verdacht voertuig Redactie

25 juli 2019

18u26

Bron: AD.nl 0 De politie heeft vanmorgen in een bosgebied in het Nederlandse Limburg een 17-jarig meisje uit de kofferbak van een auto bevrijd. Agenten ontdekten de vermiste tiener na de aanhouding van een 22-jarige man .

De politie kreeg rond 05 uur een melding van een verdachte auto die zonder verlichting rondreed vlakbij Nationaal Park De Groote Peel. Agenten troffen de auto vervolgens aan op een parkeerplaats. Bij controle bleek dat de bestuurder, die in de auto lag te slapen, gezocht werd voor mishandeling en bedreiging. Daarop werd hij aangehouden en naar het bureau gebracht, meldt het Nederlands dagblad De Limburger.



Omdat de 22-jarige verdachte uit Panheel bleef aandringen om wat spullen uit zijn auto te halen, namen agenten een kijkje. Bij een doorzoeking troffen ze het 17-jarige meisje in de afgesloten kofferbak aan.

Instelling

Ze bleek sinds enkele dagen als vermist te zijn opgegeven vanuit een instelling, waaruit ze zelf is vertrokken. Na onderzoek blijkt dat ze niet gewond is. Het meisje is inmiddels teruggebracht naar de instelling. De verdachte zit nog vast.

Of het meisje zelf in de kofferbak is gekropen en hoelang ze daar al in zat, is onduidelijk. Ook onderzoekt de politie de relatie tussen beiden.