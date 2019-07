Nederlandse politie bevestigt: lichaam 'zelfbenoemde president Chameria' vertoont sporen van misdrijf MVDB - CN

24 juli 2019

11u01

Bron: ANP - AD.nl 0 Het lichaam dat vorige week is opgevist uit het Amsterdam-Rijnkanaal is geïdentificeerd als de Albanese politicus Festim Lato. De Nederlandse politie bevestigt vandaag dat hij door een misdrijf is om het leven gekomen.

Volgens de politie is het, ‘gezien de staat waarin het lichaam zich bevond, aannemelijk dat Lato mogelijk meerdere dagen in het water heeft gelegen. Door de stroming is niet duidelijk waar het lichaam van Lato in het water is gelegd. Het lichaam is vrijdag opgevist uit het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van het dorp Nigtevecht (provincie Utrecht). Lato (43) werd volgens de politie rond het weekend van 13 juli voor het laatst levend gezien.

Onafhankelijkheid voor Chameria

Lato was zelfverklaard president van de niet-erkende republiek Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland. Vanuit zijn woonplaats Afferden in Gelderland streed hij voor onafhankelijkheid van ‘zijn’ volk, de Cham.



De president huurde in het dorp een woning, in de omgeving vooral bekend door de Nederlandse, Amerikaanse en Chameriaanse vlaggen die elk aan een vlaggenstok op de oprit wapperen. In januari kreeg hij nog een berisping van de gemeente Druten (waartoe Afferden behoort, red.) omdat het huis werd bewoond door meerdere huishoudens: iets wat overigens direct werd opgelost doordat de tweede bewoner zich uitschreef.



Privé zat Lato financieel aan de grond, zo erg dat hij in april dit jaar als persoon bankroet werd verklaard. Uit het faillissementsverslag van zijn curator blijkt dat Lato geld had geleend van een bedrijf. Door rente zou die schuld zijn opgelopen tot een bedrag van meer dan 200.000 euro.



Gouden Dageraad

Chameria heeft naast een president ook een zelfbenoemd premier, in de persoon van Ali Aliu. Hij stond vorige week vanuit zijn woonplaats Dortmund onze collega's van AD.nl telefonisch te woord. “Wij vermoeden dat hij is vermoord door of in opdracht van de Griekse extreemrechtse (haast neonazistische, red.) partij Agimi i Artë (Gouden Dageraad). Die liet op televisie en sociale media herhaaldelijk weten dat ze Festim niet tolereerde en dreigde hem te zullen doden.”

Vrijdag 19 juli werd een stoffelijk overschot aantroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Sectie heeft uitgewezen dat het aangetroffen lichaam van de 43-jarige Festim Lato is. Hij is het slachtoffer van een misdrijf geworden. https://t.co/GF5EoxryK2 Politie Utrecht(@ PolitieUtrecht) link

Lato streed voor een onafhankelijk land voor zijn volk in Griekenland. De Cham, een Albanees sprekend volk aan de andere kant van de Grieks-Albanese grens, woonde in het verleden in een gebied dat in 1913 bij Griekenland werd gevoegd. Volgens hen was er sprake van een etnische zuivering.

De laatste Cham werden na de Tweede Wereldoorlog het land uitgezet. Volgens de Grieken omdat ze hadden gecollaboreerd met de Italiaanse en Duitse bezetters. Bij de operatie verloren de Cham ook hun bezittingen in de regio. De meeste Cham wonen nu in het zuiden van Albanië.

Meer over Festim Lato

Cham