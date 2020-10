Nederlandse politie betrapt 150 feestgangers op rave in grensgemeente Weert, ook Belgen aanwezig ADN

04 oktober 2020

18u00

Bron: Belga, ANP, Hart Van Nederland 4 De Nederlandse politie heeft dit weekend verschillende illegale feesten moeten stilleggen. In grensgemeente Weert, die grenst aan onze provincie Limburg, moest zelfs de mobiele eenheid er zondagochtend aan te pas komen. Aan dat feest deden volgens de politie zo’n 150 mensen mee, ook Belgen en Duitsers.

In Weert, in Nederlands-Limburg, waren zo’n 150 feestgangers voor een rave-party bijeengekomen aan een gekraakte bedrijfsloods aan de Vliesvenweg. Het grote feest vond zowel binnen als buiten de loods plaats.

Weggestuurd

De politie greep zondagochtend rond 8.45 uur met 80 agenten in, na meerdere meldingen over geluidsoverlast op het bedrijventerrein. Volgens een woordvoerster van de politie werd er harde muziek ten gehore gebracht. Nog volgens de woordvoerster kwamen de deelnemers ook uit Duitsland en België.



De Mobiele Eenheid, de Nederlandse oproerpolitie, werd ingeschakeld om de ontruiming op een “verantwoorde en veilige manier” te laten verlopen, klinkt het. De agenten stuurden de feestvierders weg, volgens Hart Van Nederland verlieten de laatste mensen een kleine drie uur later het terrein.

Twee feestvierders werden uiteindelijk opgepakt, één vanwege baldadigheid en één omdat hij een agent bespuugde. Er zijn geen boetes uitgeschreven.

Belgische eigenaar wist van niets

De Belgische eigenaar van de loods laat aan Hart van Nederland weten dat hij niet op de hoogte was gebracht van de ontruiming op zijn eigendom. Hij wist ook niets af van het illegale feest. De Belg liet verstaan dat zijn pand al eerder werd gekraakt. Dat bevestigt ook de politie. In augustus zou er al eens een gelijkaardig illegaal feest zijn stilgelegd in de bewuste loods.

Nog illegale feesten

Ook op verschillende andere plaatsen in Nederland moest de politie tussenkomen. Zo werden rond Haarlem in de nacht van zaterdag op zondag twee illegale feesten gestopt, in respectievelijk een bunker in Velserbroek en onder een viaduct bij Haarlemmerliede. De tientallen aanwezigen in de bunker en de twintig mensen die aan het feesten waren bij het viaduct, mogen allemaal een boete verwachten.

In een Utrechts park zorgde zaterdagavond een grote groep jongeren voor overlast. Ondanks meerdere waarschuwingen van agenten weigerden ze te vertrekken en voldoende afstand te houden. Reden voor de politie om op basis van de coronaregels een aantal van hen te bekeuren.

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet reageren op de verschillende manieren waarop de politiekorpsen de illegale feesten afhandelen. Dat in sommige gevallen iedereen een boete krijgt en in andere gevallen niemand, is een lokale afweging, zegt een woordvoerder.

Grote kerkdiensten

In de Nederlandse Tweede Kamer is er intussen ook weinig begrip voor grote kerkdiensten die zondag in de ‘Hersteld Hervormde Kerk’ in het diepgelovige Nederlandse dorp Staphorst (provincie Overijssel) zijn gehouden. In de kerk werden drie diensten gehouden, elk met 600 aanwezigen, waarbij gezongen werd en geen mondmaskers werden gedragen.

“Onbegrijpelijk”, noemt D66-voorman Rob Jetten het besluit om de diensten te houden in de kerk in Staphorst. “Laat minister Grapperhaus - verantwoordelijk voor kerkdiensten - zo snel mogelijk in Staphorst een indringend gesprek voeren.” Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt dat de kerk “niet het goede voorbeeld geeft, zoals andere kerken dat wel doen”. Lodewijk Asscher van de PvdA vindt het handelen van de kerk “echt onverantwoord, terwijl van andere Nederlanders gevraagd wordt om niet langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van hun kinderen te gaan staan”.

