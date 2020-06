Nederlandse politie beëindigt feest met honderden mensen in een bos ADN

14 juni 2020

13u57

Bron: ANP 0 De Nederlandse politie heeft rond middernacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in een bos in Hoofddorp waaraan honderden mensen meededen.

Tijdens een patrouille merkten agenten op dat er veel voertuigen stonden op een parkeerplaats bij het Haarlemmermeerse bos. Onderzoek leidde hen vervolgens naar de fuif in het bos.

Het feest leverde veel rotzooi op, zo is ook te zien op foto's die de politie heeft verspreid via Facebook. De politie heeft geen mensen opgepakt of boetes uitgedeeld. Wel volgt mogelijk aanvullend onderzoek naar wie verantwoordelijk zijn voor het organiseren, aldus een woordvoerder.



Eerder deze maand greep de Nederlandse politie ook al in bij een feest in de wijk IJburg in Amsterdam. Zo'n honderd jongeren waren daar op afgekomen na een oproep op sociale media.



