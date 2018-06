Nederlandse politie arresteert twee twintigers die mogelijk terroristische aanslag planden kg

21 juni 2018

17u37

Bron: Belga, ANP 0 De Nederlandse politie heeft twee mannen van 22 en 27 jaar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme en deelname aan een terroristische organisatie. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekendgemaakt. De twee werden zondagavond aangehouden in Rotterdam op aanwijzing van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Er is beslag gelegd op telefoons, usb-sticks en andere gegevensdragers die in hun huizen lagen. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.

De politie heeft in deze zaak nog een man aangehouden. Hij bleek illegaal in Nederland en is overgedragen aan de vreemdelingendienst. Voorlopig wordt hij niet verdacht van betrokkenheid bij terrorisme, zegt een woordvoerder van het OM. Welke connectie deze man heeft met de twee terrorismeverdachten wil hij niet kwijt.

"Ernstige verdenking"

De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De onderzoeksrechter heeft donderdag beiden voor twee weken in voorlopige hechtenis laten nemen.

Het Nederlandse OM heeft een paar dagen gewacht met de bekendmaking van de aanhoudingen, zodat er gelegenheid was voor nader onderzoek. "Het is een zeer ernstige verdenking'', aldus de woordvoerder. Hoe concreet de plannen van de verdachten waren, waar ze wilden toeslaan en welke nationaliteit ze hebben, wil het OM nog niet zeggen.