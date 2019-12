Nederlandse politie arresteert man na vondst van 270 kilo vuurwerk in woning

mvdb en ib

31 december 2019

00u02

Bron: ANP, AD 1 NEDERLAND De politie heeft in de Nederlandse stad Delft een 20-jarige man aangehouden die 270 kilo vuurwerk in zijn woning had. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het vuurwerk zelf was weliswaar legaal, maar het is wettelijk niet toegestaan om meer dan 25 kilo tegelijk in huis te hebben, aldus de politie. Het vuurwerk is in beslag genomen.

De politie deed de vondst naar aanleiding van een onderzoek waarbij twee woningen in Delft werden doorzocht. Alleen in de woning aan de Willem Bilderdijkhof trof de politie vuurwerk aan.

Nederlanders steken met de jaarwisseling massaal vuurwerk af, wat bijna elk jaar leidt tot dodelijke ongevallen. Vuurwerk kopen mag enkel op de laatste drie dagen van het jaar.

