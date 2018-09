Nederlandse politie arresteert leerling die schoten lost op school

14 september 2018

10u09

Bron: ANP

Een zestienjarige jongen heeft in Roermond, in het zuidoosten van Nederland, een aantal schoten gelost in en rond een school. De politie vond wapens en een bijl terug bij de scholier. Er zijn diverse hulzen aangetroffen, die worden onderzocht door specialisten van de Forensische Opsporing. Er raakte niemand gewond.