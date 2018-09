Nederlandse politie arresteert leerling die op school arriveert met "luchtbuks en bijl" kg

14 september 2018

10u09

Bron: ANP 4 De Nederlandse politie onderzoekt een mogelijke schietpartij bij een school in Roermond. Er is een scholier aangehouden die volgens getuigen met een bijl en een luchtbuks aan de school verscheen. Slachtoffers zijn er niet gevallen.

Volgens scholieren van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) is er geschoten. Maar de politie kan dat niet bevestigen en heeft een onderzoek ingesteld. Er zijn veel agenten op de school aanwezig.



Een ooggetuige vertelt dat de aangehouden leerling met een bijl en een luchtbuks uit de auto zou zijn gestapt. Hij zou daarna een andere jongen hebben opgewacht en een paar keer hebben geschoten. Een leraar greep in en heeft de jongen met het wapen overmeesterd.



De school organiseert vrijdagmiddag een bijeenkomst voor de ouders. Er wordt gekeken of er slachtofferhulp voor de leerlingen nodig is. Het KEC is een centrum voor speciaal onderwijs en zorg.