Nederlandse politie achtervolgt verdachten na schietincident in Maastricht tot in ons land IB

04u45

Bron: ANP 0 ANP XTRA Een politieagent op straat naast een politieauto. (Archieffoto) Na een achtervolging tot in België heeft de Nederlandse politie twee verdachten opgepakt die mogelijk betrokken waren bij een schietincident in Maastricht. Volgens de politie is niemand gewond geraakt.

Bij de politie was een melding binnengelopen over een mogelijke schietpartij in de Craiantstraat in Maastricht. Toen die ter plaatse kwam, ging een auto ervandoor. In ons land konden de twee inzittenden na een achtervolging met de hulp van de Belgische politie worden ingerekend.

Ze waren in het Limburgse Lanaken het struikgewas in gevlucht.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd in Maastricht. De politie heeft een onderzoek geopend.

Onderzoek #Maastricht Craiantstraat naar conflict waarbij mogelijk is geschoten. Twee personen aangehouden. Zie ook: https://t.co/Ah5gnXveYR Politie Limburg(@ PolLimburg) link