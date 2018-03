Nederlandse politicus: "Homorechten hebben samenleving dommer gemaakt" Belga De Telegraaf

02 maart 2018

20u29 0 Yernaz Ramautarsing, de nummer twee op de Amsterdamse lijst van Forum voor Democratie (FVD), heeft in een discussiegroep via Whatsapp een betoog gesteund dat "homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt". Dat schrijft de krant De Telegraaf.

"Dat is gebaseerd op de notie dat homo's relatief een hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus 'dommer van wordt'. Geen haat, gewoon feiten", citeert de krant een appbericht van Ramautarsing in de groep.

De krant heeft een deel van de gespreksgeschiedenis van de groep en screenshots van andere delen in handen. In de Whatsapp-groep, die het grootste deel van de tijd 'polariserende politici' zou worden genoemd, zou met linkse en rechtse jongeren fel gediscussieerd worden. De FVD-kandidaat zou ook belasting met verkrachting vergelijken, "aangezien beide gebaseerd zouden zijn op dwang".

Blanke ras

In een andere discussie in de groep zou Ramautarsing laten blijken dat hij vindt dat "het blanke ras meer aan zelfbehoud moet doen". De politicus zou ook geschreven hebben dat hij "zelden een ras meegemaakt heeft met zoveel zelfhaat en weinig behoefte tot zelfbehoud". Hij zou daar "white people crazy" aan toegevoegd hebben. Even later in de discussie zou hij ook gezegd hebben: "Ik ben resultaat van raciale menging. Ik ben niet tegen diversiteit.”

Het is niet de eerste keer dat de FVD'er in opspraak komt in Nederland. Eerder legde hij de link tussen IQ en bevolkingsgroepen. Het Forum voor Democratie is een rechtse politieke partij die in 2015 is opgericht als denktank door Thierry Baudet. In 2016 is de FvD omgevormd tot een politieke partij, sinds 2017 is de partij vertegenwoordigd in de Tweede Kamer (in België de Kamer van Volksvertegenwoordigers, nvdr.).