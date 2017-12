Nederlandse politicus gooit kerstcadeau voor de camera weg, Iran reageert woedend

Bron: ANP

Iran is woedend op de Nederlandse politicus Henk Krol. Reden? De fractievoorzitter van 50PLUS gooide vorige week in een uitzending van PowNews een kerstcadeau van de Iraanse ambassadeur in de prullenbak. Hij deed dat uit protest, want het geschenk -een zakje pistachenootjes- zou enkel aan mannen gegeven zijn.