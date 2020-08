Nederlandse plofkrakers plunderden miljoenen in Duitsland kv

22 augustus 2020

05u25

Bron: Belga 0 In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben plofkrakers de afgelopen jaren 30 miljoen euro buitgemaakt uit geldautomaten. De politie wijst naar georganiseerde criminele bendes, waarvan een groot deel afkomstig is uit Utrecht en Amsterdam, schrijft de Nederlandse krant Volkskrant.

De afgelopen vijf jaar werden 634 geldmachines opgeblazen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, met name in het grensgebied met Nederland. De criminelen confisqueerden in totaal meer dan 30 miljoen euro, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van binnenlandse zaken van de deelstaat. De totale aangerichte schade ligt nog vele malen hoger.

De Duitse deelstaat wordt vaak geteisterd door bendes afkomstig uit het aangrenzende Nederland. De politie van Düsseldorf spreekt van een "zeer professionele gangsterbendes uit Utrecht en Amsterdam", die ondanks talloze arrestaties blijven doorgaan met plofkraken. Sinds 2017 zijn in totaal tachtig verdachten aangehouden.



"Plofkrakers bedrijven grensoverschrijdende, zeer gewelddadige en goed georganiseerde criminaliteit", zegt criminoloog Cyrille Fijnaut in de krant. "Ondanks de arrestaties zijn zo'n twee- tot vierhonderd criminelen actief in Nederland en Duitsland.”