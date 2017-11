Nederlandse pedofiel Robert M. stuurde vanuit gevangenis brief naar ouders van misbruikte kinderen 05u30

Bron: ANP, de Volkskrant 0 ANP De veroordeelde kindermisbruiker Robert M. heeft vanuit de gevangenis een brief met zijn verontschuldigingen gestuurd aan bijna alle ouders van zijn slachtoffers. Ook stuurde hij een brief aan de Nederlandse krant de Volkskrant die hem zonder medeweten van justitie in de Penitentiaire Inrichting Vught bezocht.

M. werd tot bijna 19 jaar cel en tbs veroordeeld voor zeer ernstig en soms langdurig misbruik van 67 jonge kinderen in Amsterdam. Hij slaagde erin ruim een jaar geleden een handgeschreven brief te sturen naar Richard Korver, de advocaat van een groot deel van zijn slachtoffers. Daarin betuigde M. spijt en bood hij de ouders aan met hem te praten, zo staat te lezen in de Volkskrant.



De redactie kreeg enkele maanden later via de post ook een brief van M., die alleen met advocaten vrijelijk mag communiceren. Via zijn advocaat kwamen journalisten van de krant met hem in contact en zochten hem op in de gevangenis. Justitie was van dat bezoek niet op de hoogte. Volgens zijn advocaat heeft M. geen officieel mediaverbod, maar is er formeel wel toestemming voor nodig.

Ouders ontsteld over lakse Justitie

"Veel van mijn cliënten vinden het, voorzichtig uitgedrukt, uitermate storend dat Robert M. hen, nu zelfs via de media, blijft benaderen", reageert Korver in de krant. "Juist bij een gedetineerde als Robert M. mag de maatschappij een maximale vorm van controle verwachten. Daar is ernstig in tekortgeschoten."



Volgens de Volkskrant was justitie ervan op de hoogte dat M. contact zocht met de buitenwereld. Eerder had hij namelijk een brief verstuurd naar het dagblad Trouw, die de brief ongeopend had geretourneerd. Het ministerie van Justitie betreurt dat M. de slachtoffers en de media heeft kunnen benaderen en stelt in een reactie dat "extra scherpte op zijn plaats geweest" was. Het bezoek van Volkskrant-journalisten "had voorkomen moeten worden". Extra maatregelen zijn ingesteld.