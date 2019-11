Nederlandse partijen willen cargovluchten tussen Maastricht en Luik verbieden SVM

07 november 2019

12u53

De Nederlandse regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen een einde maken aan de vrachtvluchten die Qatar Airways uitvoert tussen Maastricht en Luik. De twee luchthavens liggen hemelsbreed slechts 38 kilometer uit elkaar. De Nederlandse minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen moet nu onderzoeken of een verbod mogelijk is.

Qatar Airways vliegt met goederen van Doha naar Mexico, met een tussenstop in Luik. Belgische media meldden deze week dat sinds kort ook geregeld eerst een tussenlanding wordt gemaakt in Maastricht. Daar wordt een lading afgeleverd voor een Nederlandse klant.

Tweede Kamerleden Jan Paternotte en Eppo Bruins vinden het “onzinnig” dat voor zo’n afstand over land een groot vrachttoestel wordt gebruikt. “Wie zou volgens u sneller deze afstand overbruggen: Tom Dumoulin op de fiets of de piloten van de Qatar Airways-vlucht? Vergeet niet dat het boarden en het taxiën ook tijd in beslag nemen, om dan nog van de veiligheidscontrole te zwijgen.”