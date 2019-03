Nederlandse partijen ruziën over Utrecht en verkiezingscampagne Partijen hervatten verkiezingscampagne, “maar ingetogen” HAA ADN

19 maart 2019

10u40

Bron: ANP 0 De politieke partijen in Nederland hervatten de verkiezingscampagne op de laatste dag voor de Provinciale Statenverkiezingen. Wel hebben ze besloten de campagne vandaag “op een ingetogen manier te voeren” naar aanleiding van de gebeurtenissen in Utrecht. De schietpartij in de Nederlandse stad gisteren verhit echter tegelijkertijd niet erg ingetogen de gemoederen: de partijen maken elkaar over en weer heel wat verwijten.

De meeste Nederlandse partijen legden gisteren hun campagne twee dagen voor de verkiezingen stil, zodat alle aandacht kon uitgaan naar de gebeurtenissen in Utrecht. Vandaag worden de campagnes hervat, zij het “ingetogen”. Hoewel.

Dus: ISLAMITISCHE TERREUR! https://t.co/Qe9tlH44Cm Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

Dat Forum voor Democratie (FVD) gisteren tóch een campagneavond liet doorgaan en daar de gevestigde politiek een deel van de schuld in de schoenen schoof, is veel Kamerleden vandaag in het verkeerde keelgat geschoten. Ook enkele tweets van PVV-voorman Geert Wilders, die gisterenmiddag al de aanval opende op het Nederlandse kabinet en onomwonden spreekt van terrorisme, vallen slecht.

“Smerige politiek”

GroenLinks-leider Jesse Klaver verwijt FVD “smerige politiek”. Hij vindt het “ongepast en democratisch onfatsoenlijk” dat de partij de “VVD en CDA de schuld geeft”. Dat “hoort niet bij Nederland” en “haalt de verantwoordelijkheid weg bij degene die de trekker heeft overgehaald”. Klaver roept op niet te ontsporen “in extremisme, in zondebokpolitiek, in cynisch vingerwijzen”.

D66-voorman Rob Jetten hekelt dan weer de “woorden van angst en woorden van haat’’ die “sommige politici meteen weer” gebruikten, PvdA-leider Lodewijk Asscher spreekt van “pijnlijk en misselijkmakend opportunisme”.

Gisteren werden we in Utrecht in ons hart geraakt.



Maar gisteren werd er door Forum voor Democratie ook smerige politiek bedreven.



Ik geloof in onze democratie. Ik geloof in optimistische hoopvolle politiek.



Vandaag campagne, morgen naar de stembus. https://t.co/gXswZQk8QI Jesse Klaver(@ jesseklaver) link

Hoe de “andere toon” van de laatste campagnedag precies gaat klinken, is vooralsnog onduidelijk. CDA-leider Sybrand Buma zegt dat de partijen “op een waardige wijze’' campagne zullen voeren, “op een totaal andere manier” dan anders. “Wat dat betekent, laat ik aan de mensen die de campagne organiseren.” Buma vindt het belangrijk dat de verkiezingscampagne weer verder gaat, want “het is goed dat het democratisch proces doorgaat”.

Kamer buigt zich vandaag al over drama

Intussen wil de Nederlandse Tweede Kamer vanmiddag al tekst en uitleg van het kabinet over de schietpartij in Utrecht, die aan drie mensen het leven kostte. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet tijdens het vragenuur opheldering verschaffen over de toedracht van het drama.

Wilders wil later vandaag ook nog uitgebreid in debat met het kabinet over wat er precies in Utrecht is gebeurd en hoe de overheidsdiensten daarmee zijn omgegaan. Nu Grapperhaus al zijn opwachting maakt in het vragenuur, komt dat debat er waarschijnlijk pas later.

