Nederlandse partijen hervatten verkiezingscampagne, maar ingetogen HAA

19 maart 2019

10u40

Bron: ANP 0 De politieke partijen in Nederland hervatten de verkiezingscampagne op de laatste dag voor de Provinciale Statenverkiezingen. Wel hebben ze besloten de campagne vandaag op een ingetogen manier te voeren.

De campagne werd gisteren, twee dagen voor de verkiezingen, stilgelegd vanwege de schietpartij in Utrecht.

Op de laatste campagnedag zijn de partijen doorgaans nog druk met allerhande campagne-activiteiten.

Vanavond zouden de Haagse kopstukken in Arnhem aantreden voor het laatste grote verkiezingsdebat van de NOS. Maar de PVV wil vanmiddag of vanavond het kabinet nog in de Tweede Kamer aan de tand voelen over de gebeurtenissen in Utrecht.

Als de andere partijen daarmee instemmen, komt het slotdebat van de NOS waarschijnlijk in het gedrang.