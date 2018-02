Nederlandse oud-premier Ruud Lubbers (78) overleden mvdb

14 februari 2018

18u01

Bron: AD.nl 0 Voormalig Nederlands premier Ruud Lubbers is vandaag op 78-jarige leeftijd overleden.

Lubbers was namens het christen-democratische CDA minister-president van 1982 tot 1994. Hij leidde drie kabinetten en tekende namens Nederland in 1992 het Verdrag van Maastricht over verdere Europese toenadering. Voor zijn premierschap was hij onder meer minister van Economische Zaken, lid van de Tweede Kamer en CDA-fractievoorzitter. Hij groeide op in een katholiek Rotterdams ondernemersgezin en studeerde cum laude af aan de universiteit in de richting economie.

Na zijn loopbaan in de politiek was hij hoogleraar en van 2001 tot 2005 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Die functie moest hij in februari 2005 neerleggen, nadat een Amerikaanse VN-medewerkster hem ervan beschuldigdde dat hij haar in het Verenigde Naties-kantoor in Genève had vastgepakt. Zelf had hij het over een uiterst vriendelijk gebaar naar haar toe. Lubbers is steeds de mening toegedaan dat hem onrecht is aangedaan.

Ook was hij twee keer betrokken bij de vorming van een nieuw kabinet als informateur, in 2006 en 2010. Hij stierf in aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen in zijn woonplaats Rotterdam.