Nederlandse openbare omroep kiest voor 'wit' in plaats van 'blank' FT

25 januari 2018

18u12

Bron: De Morgen 3 De Nederlandse openbare omroep kiest ervoor het woord 'blank' te schrappen en geeft voorrang aan 'wit'. Dat heeft de hoofdredacteur van NOS gemeld. "Blank roept associaties op met rein en schoon, en zwart is dat blijkbaar niet."

Belangrijk: de openbare omroep heeft haar medewerkers niet verboden de term 'blank' te gebruiken. Het is louter een aanbeveling, meldt NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff in een persbericht. "We gebruiken bij voorkeur wit in berichten omdat blank een positieve connotatie heeft. En zwart heeft dat niet. We willen dat vooral doen bij nieuws waarin het over de tegenstelling met zwart - of de relatie tussen wit en zwart - gaat." Er ontstond onlangs nog ophef omdat de openbare omroep op sociale media een bericht had gedeeld waarin het sprak over "witte boeren". Daarop besliste NOS helder te communiceren met haar luisteraars en kijkers. Ook 'De Volkskrant' liet al weten de voorkeur te geven aan 'wit' in plaats van 'blank'.