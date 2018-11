Nederlandse oorlogsheld: “Ik ben verkracht in Afghanistan” LVA

22 november 2018

04u49

Bron: AD, NOS 0 De Nederlandse militair en oorlogsheld Marco Kroon werd in 2007 in Afghanistan ontvoerd, mishandeld en verkracht. Dat hij verkracht werd, bleek woensdagavond aan tafel in de talkshow Pauw. Kroon had eerder al gesproken over ontvoering en mishandeling en had verteld dat hij zijn belager daarna eigenhandig had doodgeschoten, maar de majoor heeft nooit willen zeggen wat hem precies is overkomen. “Dat woord krijg ik nog steeds niet uit mijn mond”, zei Kroon tegen presentator Jeroen Pauw.

Majoor Marco Kroon, die in 2009 de hoogste militaire onderscheiding van Nederland kreeg, vertelde begin dit jaar dat hij bij een geheime operatie in 2007 was ontvoerd en mishandeld. Nadat hij was vrijgelaten zou hij zijn gijzelnemer eigenhandig hebben doodgeschoten. Wat er precies was gebeurd tijdens de ontvoering, was niet geheel duidelijk. Nu vertelt hij dat hij werd verkracht.

Geëmotioneerd zegt Kroon tegen Pauw dat hij op een tafel werd gegooid en vastgebonden. “Ik vind het nog steeds heel zwaar om te zeggen wat er toen met me is gebeurd. Ik krijg het niet over mijn lippen”, aldus Kroon. De verkrachting wordt bevestigd in zijn biografie ‘Kroongetuige’ die deze maand uitkomt.

Kroon had lang gezwegen over het hele voorval. Pas vorig jaar meldde hij Defensie dat hij zijn belager had gedood. Defensie legde de melding uiteindelijk voor aan het Openbaar Ministerie, maar dat kon niet uitsluiten of het echt gebeurd was of niet en stopte daarop het onderzoek.

Kroon werd in 2009 als eerste militair sinds 1955 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland.