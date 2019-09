Nederlandse oorlogsbegraafplaats zwaar beklad: hakenkruisen en tekst over MH17 op kapel Noëlle van den Berg

13 september 2019

12u13

Bron: AD.nl 0 De kapel, verschillende graven en andere gedenkstenen van de oorlogsbegraafplaats in het Nederlandse Mierlo zijn beklad met zwarte verf uit een spuitbus. Op een muur van de kapel is een enorm hakenkruis gekalkt. De politie kreeg rond 08.15 uur een melding van het vandalisme. “Er is best veel schade aangericht. We zijn nu aanwezig op de begraafplaats om onderzoek te doen.”

Beheerder Henk ten Westenenk van de ‘Mierlo War Cemetery’ trof de oorlogsbegraafplaats vanochtend beklad aan. “Ik ben hier gisteravond nog geweest, toen was er niets aan de hand. Dus het moet afgelopen nacht gebeurd zijn.” Op de grafzerken op het Britse ereveld, de buitenmuur en op de muren van de kapel zijn verschillende dingen geschreven. Zo wordt er gerefereerd aan MH17 en is de achterwand van de kapel vervuild met een hakenkruis.

De beheerder laat weten dat dit niet de eerste keer is. “Afgelopen weekend is de begraafplaats ook al beklad. Dat hebben we dinsdag schoon laten maken en nu is het weer raak.” Ten Westenenk gaat er dan ook vanuit dat het dezelfde persoon is die achter beide bekladdingen zit. De oorlogsbegraafplaats is nu tijdelijk afgezet met linten. Er is nog geen verdachte in beeld.