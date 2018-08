Nederlandse onderzoeksjournalist doet het weer en plaatst nepbom op legerbasis Chris Klomp

30 augustus 2018

10u45

Bron: AD.nl 3 Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman heeft vorige week in de eetzaal van de Nederlandse legerplaats Oldebroek (provincie Gelderland) een nepbom achtergelaten. Er werd groot alarm geslagen en de ontmijningsdienst moest in actie komen. De Nederlander wilde met zijn actie aantonen dat de beveiliging niet deugt. Wat de zaak extra pijnlijk maakt, is dat Stegeman absoluut niet aan zijn proefstuk toe is. Het lukte hem eerder al ettelijke keren o m vermomd een Nederlandse legerbasis binnen te dringen.

Alberto Stegeman zou voor zijn programma Undercover in Nederland op de commerciële omroep SBS6 langs de bewaking van meerdere militaire terreinen zijn geglipt. In Oldebroek nabij het natuurgebied de Veluwe liet hij een pakketje achter met daarin een namaakbom en een foto van zichzelf.

"We zijn bij twee kazernes in 't Harde (militair domein, red.) geweest, op meerdere momenten en met meerdere personen'', aldus Stegeman. "We hadden geen defensiepassen, ook geen vervalste. We hadden geen afspraken en geen militaire kleding. En toch hebben wij daar uren op verschillende dagen kunnen rondlopen. En we hebben vorige week een nepbom geplaatst in Oldebroek, daar ben ik ook zelf bij geweest.''

Stegeman gaat niet in op de vraag hoe hij het precies heeft geflikt, maar hij spreekt wel van een 'structureel lek in de beveiliging'. "Het is niet een gat in het hek ofzo, maar hoe ik het precies heb gedaan zal ik Defensie nog melden."

"Dat is natuurlijk iedere keer de reactie"

Volgens Stegeman moet zijn recente bezoek gezien worden als een follow-up van eerdere uitzendingen. "Ik heb twee keer eerder een uitzending gemaakt. Tien jaar gelden in Havelte (Drenthe) en op de militaire vliegbasis Woensdrecht (niet ver van de Belgische grens, red.). Twee jaar geleden ben ik op de grootste legerbasis in Oirschot (Noord-Brabant) geweest. De toenmalige defensieminister Jeanine Hennis zei toen dat er op alle locaties verscherpt toezicht zou komen dat het verbeterd zou worden. Dat is natuurlijk iedere keer de reactie. Dat het om een incident gaat. Dus wij vonden het wel tijd worden om te checken of de beveiliging nu beter zou gaan."

Stegeman stelt dat het hem te doen is om de veiligheid op militaire terreinen. "Daar werken mensen en die mensen voelen zich veilig. Dat is ook terecht. Waar het mij om te doen is, is te kijken hoe makkelijk het gaat als mensen kwaad willen. Als het mij jaar na jaar lukt, dan is het geen incident meer. Het zegt mogelijk iets over de cultuur binnen de leiding van Defensie."

In 2016 lukte het Stegeman ook al om Defensie in verlegenheid te brengen. Toen liep hij in camouflagekleding ongestoord langs militaire voertuigen. In het vorige week in Oldebroek achtergelaten pakketje heeft Stegeman daarom een artikel gestopt waarin de overheid beterschap beloofde met betrekking tot de beveiliging van militaire objecten.

