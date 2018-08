Nederlandse Nsimire (14) nog steeds vermist: "Geef een teken van leven" Navin Bhagwat Jorina Haspels Bart Lelieveld

15 augustus 2018

18u47

Bron: AD 0 Alleen een teken van leven van Nsimire. Meer hoeft de familie van het 14-jarige vermiste Nederlandse meisje niet te krijgen. De politie zou aanwijzingen hebben dat ze zelf is weggelopen en zich bewust verborgen houdt. "Dan weten we tenminste dat ze er nog is."

De ouders, vrienden en familie breken zich het hoofd over wat de reden zou zijn dat het meisje weg liep, als de aanwijzingen die de politie kreeg tenminste kloppen. "Bij haar thuis is er liefde, warmte", zegt Alphonse Muambi, een vriend van de familie, in het dagelijks leven lobbyist. "Maar je weet hoe het met veertienjarigen kan zijn. Er kan zich van alles afspelen in haar hoofd, waar wij geen weet van hebben." Voor haar ouders is er maar één ding belangrijk: "Alsjeblieft Nsimire, laat wat van je horen!" Ze hoeft niet naar huis te komen, ze kan ook naar hulpverleners of de politie stappen, dat maakt niet uit, als dat beter voor haar is. Als ze maar gevonden wordt, als er maar een teken is dat ze veilig is."

Nieuwe informatie

De politie heeft vandaag meer informatie gedeeld over wat het vermiste meisje heeft gedaan in de dagen nadat zij verdween. Zo is ze na haar vermissing gezien in een muziekcentrum en is het signaal van haar telefoon gespot in de buurt van het Newtonplein in Den Haag.

Nsimire is gezien op meerdere plekken in Den Haag. Ze werd op zaterdagmiddag 28 juli rond 15.00 uur gespot bij de Albert Heijn aan de Steijnlaan en even later bij een supermarkt op de Paul Krugerlaan in de Haagse wijk Transvaal. Daarna was ze tot 17.00 uur in muziekcentrum Musicon aan de Soestdijksekade, waar ze vaker kwam om te zingen en rappen. Die avond zat ze met een vriendin op schommels op het pleintje achter de Architect Jan Wilsstraat, op ongeveer 20 minuten reizen met het openbaar vervoer vanaf de Soestdijksekade. Sindsdien heeft niemand haar meer gezien.

Aan de hand van haar ov-chipkaart weet de politie dat ze daarna met de bus en de tram heeft gereisd. De laatste keer dat ze uitcheckte was op de Escamplaan op zondag, kort na middernacht. Haar telefoon stond in de week daarna nog enkele keren een korte tijd aan in de buurt van het Newtonplein, de Lijnbaan en Buitenom. Dat spoor stopt op 4 augustus. Sindsdien staat haar telefoon uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen in deze gebieden.

Ongerust

De politie besloot de informatie te delen na uitgebreid technisch onderzoek en het uitzoeken van alle binnengekomen tips. Familie en vrienden van Nsimire blijven zich zorgen maken om Nsimire. Vanmiddag deden vriendinnen Djayla en Melanie op aanraden van de politie een oproep aan haar via Omroep West. Djayla had haar vakantie met Nsimire ingedeeld. "Het doet heel veel pijn. Dat ze weg is, heeft een impact op mij." Beiden zeggen dat zij het niet zagen aankomen en hopen dat ze snel terugkomt. "We kennen elkaar al heel lang. We delen alles met elkaar, ze is als een zus voor mij."

De politie spreekt in een bericht op haar website Nsimire direct aan. "Het kan moeilijk zijn om na 2,5 week contact op te nemen. Het is wel het beste om te doen", zeggen zij in een bericht. "We willen graag met je praten en horen hoe het met je gaat. Als je je nog niet wilt melden, laat dan in elk geval iets van je horen. En kom je wel naar ons toe, dan zullen wij je opvangen en eerst eens rustig praten over wat er aan de hand is, wat je nodig hebt. Daarna kijken we hoe we je kunnen helpen."

Nsimire is al vermist sinds vrijdag 27 juli. Massale zoektochten en flyeracties van vrijwilligers leverden tot nu toe nog niets op.