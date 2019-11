Nederlandse "negennullenclub" telt dit jaar 37 miljardairs AW

04 november 2019

19u57

Bron: Belga 0 Nederland telt een recordaantal van 37 miljard airs. Volgens zakenblad Quote is de "negennullenclub" in een jaar met zes leden toegenomen. Veel superrijken hebben hun vermogen flink zien oplopen.

Bovenaan de Quote 500, de jaarlijkse lijst met superrijken, staat nog altijd Charlene de Carvalho-Heineken. De dochter van de overleden bierbrouwer Freddy Heineken heeft haar vermogen met bijna 11 procent zien groeien tot 14,2 miljard euro.

Randstad-oprichter Frits Goldschmeding staat met 4,4 miljard euro wederom op plek twee. De derde plaats wordt gedeeld door Gérita en Inge Wessels. De dochters van de in 2017 overleden zakenman Dik Wessels hebben samen 3,6 miljard euro.

De rijkste bekende Nederlander is volgens Quote nog altijd John de Mol, goed voor 2,7 miljard euro. Daarmee staat de mediamagnaat opnieuw op plek 4.

De rijkste familie van Nederland is opnieuw de familie Brenninkmeijer van kledingketen C&A, met zo’n 22,5 miljard euro. Het vermogen van de familie Van Oranje-Nassau (nummer 12) is volgens Quote 1 miljard euro.

180 miljard euro

Samen waren de 500 rijkste Nederlanders goed voor bijna 180 miljard euro, ruim 10 procent meer dan vorig jaar. Om op de lijst te komen was dit jaar 88 miljoen euro nodig, 8 miljoen euro meer dan de hekkensluiter in 2018 aan vermogen had.