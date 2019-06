Nederlandse Myrna (24) onder douche geëlektrocuteerd in Vietnam Chris Klomp

20 juni 2019

22u33

Bron: AD.nl 2 buitenland De 24-jarige geneeskundestudente Myrna Reinhard uit Nijmegen is deze week tijdens haar reis door Azië omgekomen bij een ongeval in Vietnam. Ze zou in een hostel onder de douche zijn geëlektrocuteerd.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de vrouw. Het gaat om de 24-jarige Myrna Reinhard, masterstudente geneeskunde en een geliefd lid van de Nijmeegse studentenvereniging Ovum Novum.



De stroomstoot was zo ernstig dat de Nijmeegse daaraan overleed. “Wij staan in contact met de familie van de omgekomen vrouw. De ambassade verleent de familie consulaire bijstand”, aldus de woordvoerder. Van een misdrijf is geen sprake. “Het gaat om een ongeval”, benadrukt de woordvoerder.

Lief

De vereniging treurt om haar dood, zo laat het bestuur weten op de website. “Myrna was lief, betrokken en zette zichzelf altijd in voor een beter studentenleven voor Nijmegen en heel Nederland. Met haar mooie lach stal ze iedereens harten en haar plotselinge overlijden laat een grote leegte achter in onze vereniging. We zullen haar ontzettend missen en de herinneringen aan wie ze was altijd levend houden. We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte en kracht toe.”

Ook bij andere verenigingen op de universiteit was de studente actief. Zo ook bij de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen (MFVN) en bij de medezeggenschap. In de wachtkamer van het Studenten Informatiepunt (STIP) is een herdenkingsplek ingericht in de wachtkamer. “Mocht je behoefte hebben om bij dit verlies stil te staan en een laatste groet achter te laten, dan ben je daar van harte welkom”, laat de Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie weten. Ook zijn studenten welkom om in de kamer van de MFVN te praten over het verlies.

In welk hostel de vrouw verbleef, is onduidelijk. Ook is niet bekend of daar meer Nederlanders verblijven. De familie van het slachtoffer is inmiddels ingelicht. De Nijmeegse verbleef in de bij backpackers populaire kustplaats Hoi An.