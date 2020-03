Nederlandse museum Singer Laren extra beveiligd na diefstal Van Gogh ADN

31 maart 2020

12u48

Bron: Belga, AD.nl

Het Nederlandse museum Singer Laren (nabij Hilversum) krijgt sinds de diefstal van een werk van Vincent van Gogh extra beveiliging. Dat zegt algemeen directeur Evert van Os.

De diefstal gebeurde in de nacht van zondag op maandag om 03.15 uur. De inbrekers konden het gebouw binnendringen door de glazen voordeur te forceren.

Geboortedag

Vervolgens roofden ze het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ uit 1884 van Vincent van Gogh. Het doek was in bruikleen van het Groninger Museum. “Geschokt en ongelooflijk pissig dat dit is gebeurd”, zei museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm in een eerste reactie. “Een prachtig en ontroerend schilderij van een van onze grootste schilders ontvreemd, onttrokken aan de gemeenschap.”



De diefstal van het schilderij viel samen met de geboortedag van Vincent van Gogh, die op 30 maart 1853 werd geboren in Zundert. Na het inbraakalarm zijn agenten direct naar het museum gegaan maar de vogels waren al gaan vliegen.

Beveiliging onder de loep

"Ik mag weinig zeggen over de beveiliging, behalve dat de beveiliging volgens protocol was, in samenspraak met de verzekeringsexperts. Maar toch is er iets ontvreemd. We zullen de diefstal evalueren om lessen te leren voor de toekomst. Ik kan wel zeggen dat we sinds de inbraak aanvullende maatregelen hebben genomen", zegt Van Os nu.

Ook voor het Groninger Museum, dat het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884 aan Singer Laren uitleende, is de diefstal reden om de beveiliging onder de loep te nemen. "Het Groninger Museum is fysiek moeilijk te benaderen, het staat in het water en heeft weinig ramen. Maar is er geen reden om achterover te leunen", zegt directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum.

Ik hoop op een goede afloop en wil niet dat het tot uitkering van bedragen komt. Daar heeft ons museum ook niets aan, het schilderij is immers onvervangbaar Directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum

Verzekering

In het belang van het onderzoek willen de directeurs verder niets kwijt over de verzekerde waarde van het schilderij. De inbraak wordt wel gedekt door de verzekeringen, al biedt dat de betrokkenen weinig troost. "Ik hoop op een goede afloop en wil niet dat het tot uitkering van bedragen komt. Daar heeft ons museum ook niets aan, het schilderij is immers onvervangbaar. Je kunt van de uitkering geen andere Van Gogh kopen", aldus Blühm.