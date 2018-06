Nederlandse moslims zamelen 100.000 euro in voor Belgisch-Marokkaanse terreurverdachte Tarik Ibn Ali mvdb

05 juni 2018

18u28

Bron: De Telegraaf - AD.nl 20 Nederlandse moslims hebben op enkele uren tijd ruim 100.000 euro opgehaald voor Tarik Ibn Ali - echte naam: Tarik Chadlioui, de Belgisch-Marokkaanse imam die in een Spaanse gevangenis vastzit op verdenking van terroristische activiteiten.

Ibn Ali, die ook genoemd werd in het Shariah4Belgium-onderzoek, werd in juni 2017 gearresteerd in zijn woonplaats Birmingham. Hij werd nadien uitgeleverd aan Spanje. Volgens de tenlastelegging, opgesteld door het Spaanse Openbaar Ministerie, zou hij jonge mannen hebben gerekruteerd en aangezet tot een - uiteindelijk nooit gepleegde - aanslag op Mallorca.

Ibn Ali’s echtgenote meldde via verschillende socialemediakanalen dat de kinderbijslag in ons land voor haar negen kinderen is stopgezet en de huurkosten doorlopen. Ook zegt ze dat haar echtgenoot wordt gemarteld in de gevangenis nabij Madrid. Medische zorgen worden hem ontzegd.

De initiatiefnemers van de ‘Actiegroep steun Tarik’ menen dat Ibn Ali onschuldig vastzit. Ze willen met het opgehaalde geld een advocaat betalen en het gezin financieel steunen. Ze plannen op 10 juni een protestactie voor de Spaanse ambassade in Nederland. Ibn Ali heeft aanhang in Nederland waar hij verschillende benefietbijeenkomsten op poten zette om geld in te zamelen voor de bouw van nieuwe moskeeën.

Arnoud van Doorn, een oud-partijgenoot van Geert Wilders die zich bekeerde tot de islam en namens de islamitische Partij van de Eenheid verkozen raakte in de gemeenteraad van Den Haag, juicht de inzamelactie toe. Dit, tot groot ongenoegen van andere fracties in de raad. "Heel kwalijk en verontrustend dat Van Doorn zich inlaat met types als Ibn Ali, die dubieus zijn en worden gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid", zegt Daniëlle Koster, fractievoorzitter van de christendemocratische CDA aan De Telegraaf.

Gisteravond heeft de Nederlandse moslimgemeenschap binnen een paar uur meer dan 100.000 euro ingezameld voor Tarik Ibn Ali die onterecht vast zit in een Spaanse cel. Geweldig resultaat! 👍 #trots pic.twitter.com/j4gkBjXEQ0 Arnoud van Doorn(@ ArnoudvDoorn) link