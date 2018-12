Nederlandse moslimacteur deelt trots foto van kerstboom, maar schrikt van heftige reacties Maxime Segers KVE

Bron: AD 0 Terwijl ik aan het vasten ben (ik moet nog wat dagen inhalen en dan kies je toch al snel voor de makkelijkste periode 🙈), heb ik thuis ook met m’n gezin de kerstboom opgetuigd. Ik heb van kleins af aan een liefde voor de kerstperiode. Alleen vierden we het thuis nooit omdat mijn ouders vonden dat dat niet hoorde bij ons geloof. Daarom moest het kerststukje dat ik elkaar jaar op school maakte ook altijd gelijk naar de buren. Nu heb ik mijn eigen gezin. En vier ik het wel. Niet vanuit religieus oogpunt maar meer vanuit gezelligheid. Zoals we ook Sinterklaas vieren. En omdat ik vind dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@nasrdin_dchar) op 09 dec 2018 om 16:22 CET De Marokkaans-Nederlandse acteur Nasrdin Dchar heeft vandaag gereageerd op alle ophef die is ontstaan nadat hij een foto deelde waarop hij zijn versierde kerstboom showde. De moslim kreeg kritiek omdat het vieren van kerst uit religieus oogpunt in de islam niet is toegestaan.

In Nederland is hij een gevierd acteur. Nasrdin Dchar won in 2011 een gouden Kalf voor zijn rol in de film ‘Rabat’. Vorig seizoen oogstte hij succes met zijn voorstelling ‘DAD’. Maar nu bevindt hij zich ongewild in het oog van de storm op sociale media.

De 40-jarige Nasrdin snapt nochtans niets van alle ophef die hij gisteren naar zijn hoofd kreeg geslingerd toen hij trots zijn kerstboom deelde op Instagram. Islamitische volgers van de acteur vonden het een schande dat hij überhaupt een kerstboom in huis durft te halen. Voor Nasrdin schuilt er echter een andere gedachte achter het vieren van kerst.

“Samensmelting”

“Gisteren was ik in mijn djelebba bezig met het versieren van mijn kerstboom. En toen ik daar bewust over ging nadenken, zag ik daar de schoonheid wel van in. Want wat ik zag, was hoe verschillende werelden samensmelten tot één. Dat is namelijk mijn gezin. Marokkaans, Nederlands, Indonesisch, islamitisch, westers. Alles in één’” legt hij in een lang bericht uit.



Het vieren van kerst heeft volgens de acteur dan ook niets te maken met zijn geloofsovertuiging. “Ik neem al jaren tijdens deze periode een kerstboom. Want voor mij staat het los van religie, omdat ik nu eenmaal een andere religie belijd.”

“Tot op het bot beledigd”

Nasrdin is geschrokken van de heftige reacties van zijn volgers. “Blijkbaar heb ik in de ogen van veel mensen zoiets ergs gedaan, dat ze het nodig vonden om mij tot op het bot te beledigen. En niet alleen mij, maar ook mijn ouders. Ze vonden het nodig om mij de les te lezen, om van mij te walgen en om mij te verafschuwen’” zo vervolgt hij. “Voor alle mensen die op deze manier hebben gereageerd en zichzelf ‘moslim’ noemen: Allah hoort en ziet alles.”

Steun

Nasrdin heeft de reacties bij zijn foto met de kerstboom uitgeschakeld, maar onder het bericht van vandaag laat hij zijn volgers wel reageren. Ook daar zitten berichten van volgers tussen die het niet eens zijn met zijn statement, maar het grootste deel van zijn fans reageert trots op het ‘pure’ verhaal van de acteur.



“Prachtig juist Nasrdin, je verbindt en inspireert!’”, schrijft iemand onder de post. Een ander: “Mensen oordelen alsof zij een ticket naar de hemel hebben. Je bent niemand tekst en uitleg verschuldigd. Je bent een mooi mens, van binnen en van buiten. Je bent inspirerend, verbindend en harmonieus. Blijf ons inspireren!”