Nederlandse moordverdachte leidt ultramoderne drugsbende in Spanje lva

16 juni 2018

03u24

Bron: ANP, AD 0 De Spaanse politie heeft een drugsbende opgerold die "een van de modernste en best georganiseerde" was op het gebied van het kweken en verhandelen van marihuana. De vermeende leider was een Nederlander die in Nederland wordt verdacht van betrokkenheid bij een moord. Ook twaalf medeverdachten werden opgepakt.

In het stadje San Vicente del Raspeig, in de buurt van Alicante, huurde de groep vijf luxueuze villa's, waarin de bendeleden en hun families woonden en ook wietplantages waren aangelegd. De planten werden online in de gaten gehouden en verzorgd. De politie noemt de bende daarom de "start-up van de marihuana".

De politie nam 3500 wietplanten in beslag, 60 kilo marihuana met een straatwaarde van 300.000 euro, 10.000 euro in contanten, vijf luxe auto's en een grote hoeveelheid computers en communicatieapparatuur. Ook vond ze in een van de villa's documenten die leidden naar bedrijven die als dekmantel dienden voor de illegale activiteiten.

In totaal hield de politie dertien verdachten aan, onder wie drie vrouwen. Alle zijn tussen de 25 en 45 jaar en vijf zitten er nog vast. Volgens de Spaanse media gaat het om vier Nederlanders, twee Oekraïners, twee Argentijnen, twee Marokkanen, een Rus en Bosniër en een Colombiaan. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen, het verbouwen en/of verhandelen van verdovende middelen en elektriciteitsfraude.

Op grote voet

De Nederlander die aan het hoofd van de bende zou hebben gestaan, leefde volgens de politie op grote voet. "Hij bezocht chique nachtclubs met gastvrouwen en luxehotels, waar vermoedelijk deals werden gesloten voor de export van de drugs via wisselende routes naar andere Europese landen. De verdachte slaagde erin om in minder dan een jaar tijd vier plantages in volle productie te krijgen."