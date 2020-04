Nederlandse minister vraagt Marokko ‘schrijnende gevallen’ te laten vertrekken JG

09 april 2020

15u28

Bron: Belga 1 De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok doet een dringend beroep op Marokko om de Nederlandse reizigers die in het land vastzitten te laten gaan. Hij heeft deze week aan de autoriteiten in Rabat gevraagd in elk geval de ‘schrijnende gevallen’ te laten vertrekken. Ook Belgen met de Belgisch-Marokkaanse nationaliteit ondervinden al een paar weken moeilijkheden om Marokko te kunnen verlaten na de sluiting van het Marokkaanse luchtruim.

Het Nederlandse ministerie is bezig met een inventarisatie van de Nederlanders die vastzitten in het Noord-Afrikaanse land. Die komen in steeds meer problemen, bijvoorbeeld omdat hun medicijnen op zijn, ze zwanger zijn of ze door hun geld heen raken.

"Het is een heel redelijk verzoek om de mensen te laten gaan”, aldus Blok. Marokko ging op 20 maart voor een maand volledig op slot. Er zitten naar schatting zowat 3.000 Nederlanders vast.

Dinsdag nog zei Bloks Belgische collega Philippe Goffin (MR) in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken dat Marokko, samen met Burundi, het enige land is dat weigert mensen met de dubbele nationaliteit naar België te laten terugkeren.

Geen favoritisme

Goffin benadrukte dat België geen favoritisme of dubbele standaarden hanteert bij de repatriëring van landgenoten. De minister zei dat het ging om een beslissing van de lokale autoriteiten en dat hij de blokkering in Marokko betreurt. Zijn departement werkt voort om de landgenoten toch terug te kunnen halen. Goffin zei toen al dat hij samen met Blok een brief aan de Marokkaanse autoriteiten heeft gericht.