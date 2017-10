Nederlandse minister van Defensie stapt op KVE

22u06

Bron: Belga 0 ANP Minister Jeanine Hennis van Defensie tijdens het debat over het fatale ongeluk met Nederlandse militairen in Mali De Nederlandse minister Jeanine Hennis-Plasschaert neemt ontslag als minister van Defensie. Dat maakte ze vandaag bekend tijdens een Kamerdebat over het mortierongeval in Mali dat aan twee militairen het leven kostte en waarbij een derde zwaargewond raakte.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is Defensie in deze zaak "ernstig tekort geschoten''. Ook de commandant van de Nederlandse strijdkrachten Tom Middendorp stapt op naar aanleiding van het dodelijk mortierongeluk in Mali. Hennis heeft dat deze avond gezegd toen zij haar eigen aftreden bekendmaakte naar aanleiding van de affaire.





Lees ook Nieuwe Nederlandse regering wil belastingen met 5 miljard verlagen

De Tweede Kamer kende weinig mededogen met de bewindsvrouw. Zelfs haar eigen VVD spaarde haar niet. Kamerlid Han ten Broeke sprak van een "aaneenschakeling van vermijdbare fouten". PVV en Forum van Democratie hadden al aangekondigd met moties van wantrouwen te komen. Hennis verdedigde zich fel voordat zij uiteindelijk haar ontslag aankondigde.

Record

Met minister van Defensie Jeanine Hennis heeft het tweede kabinet van Mark Rutte tot dusver zeven bewindslieden gedwongen zien vertrekken. Dat is een record in de moderne parlementaire geschiedenis van Nederland. Een achtste, staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken (PvdA), ging begin vorige maand vrijwillig naar de raad van bestuur van de publieke omroep NPO.

Oktober 2017: Een rapport van de OVV over een incident met een mortiergranaat in Mali dat twee militairen het leven kostte, leidt tot het opstappen van VVD-minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie.



Januari 2017: Ard van der Steur (VVD) vertrekt als minister van Veiligheid en Justitie vanwege de Teeven-deal.



Oktober 2015: Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) van Infrastructuur en Milieu neemt ontslag. Zij trek daarmee de consequentie uit de parlementaire enquête naar het Fyra-debacle.



Maart 2015: De Teeven-deal leidt tot de val van VVD-minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Zijn staatssecretaris Fred Teeven (VVD) stapt uit solidariteit op. De kwestie kost ook parlementsvoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) de kop.



Januari 2014: Frans Weekers, staatssecretaris op Financiën en VVD'er, treedt af om problemen bij de Belastingdienst met de uitbetaling van toeslagen.



December 2012: Co Verdaas (PvdA) stapt op als staatssecretaris van Economische Zaken nadat er vragen zijn gerezen over zijn declaratiegedrag in zijn vorige functie.