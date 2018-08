Nederlandse minister noemt België "onleefbaar land" Redactie

17 augustus 2018

20u26

Bron: Belga Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft België in een besloten toespraak "een onleefbaar land" genoemd. Dat meldt De Standaard. Blok liet de krant intussen weten de uitspraak te betreuren en zijn woorden terug te nemen. Voor Buitenlandse Zaken in België is daarmee de kous af.

Blok ligt al wekenlang onder vuur over een aantal uitspraken die hij deed over multiculturaliteit en Suriname tijdens een besloten bijeenkomst voor Nederlanders die bij internationale organisaties werken. Hij zei onder meer dat hij geen land kent waar mensen van verschillende culturen vreedzaam samenleven.

Naderhand zei hij zijn uitspraken te betreuren, en hij kreeg vrijdag de steun van de Nederlandse premier Rutte.

Transcriptie

De minister maakte ook een transcriptie van zijn lezing openbaar. Daaruit blijkt dat ook België toen ter sprake kwam. "De grootste partij van Zwitserland is al jarenlang een soort PVV (de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, red.), alleen heet ze daar anders", aldus Blok tijdens de bijeenkomst. "Dat zijn partijen waarvan ik het denkbeeld niet deel, maar het is niet zo dat Zwitserland (door de opkomst van het populisme) een onleefbaar land is geworden. Of België, althans niet meer onleefbaar dan het daarvoor al was."

Een woordvoerder van Didier Reynders (MR), minister van Buitenlandse Zaken, liet aan De Standaard weten dat de excuses van de Nederlandse minister volstaan.