Nederlandse minister: “Iran zit achter moord op twee mannen in Nederland” kg

08 januari 2019

13u57

Bron: Belga 0 Iran zat waarschijnlijk achter twee moorden die in 2015 en 2017 op Nederlands grondgebied werden gepleegd. Dat stelt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, op basis van informatie van de Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten. De moorden zijn deels de reden voor de sancties die de Europese Unie instelde tegen twee Iraanse personen en de Iraanse militaire inlichtingendienst.

In 2015 en 2017 werden in respectievelijk Almere en Den Haag twee Iraniërs vermoord. Het waren tegenstanders van het regime in Teheran. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft "sterke aanwijzingen" dat Iran hier achter zat, schrijft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan de Tweede Kamer. "Het kabinet vindt dat dergelijke vijandige acties de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze schenden en onaanvaardbaar zijn.”

Sancties

De liquidaties waren ook de reden dat in juni 2018 twee diplomaten van de Iraanse ambassade Nederland werden uitgezet, hoewel de reden toen stil werd gehouden. Ook de ambassadeur werd ontboden. De twee personen tegen wie nu sancties worden ingesteld, zijn medewerkers van de Iraanse inlichtingendienst.



Nederland was niet het enige land dat doelwit was van Iran. Vorig jaar werden in Denemarken en Frankrijk aanslagen verijdeld. Bij die laatste aanslag werd een Belgisch koppel in Frankrijk opgepakt.

Nederland en de EU nemen actie tegen ongewenste inmenging van Iran in Nederland en Europa. Met gerichte sancties en een helder signaal maken we duidelijk dat dit gedrag onacceptabel is en direct moet stoppen. Lees de Kamerbrief: https://t.co/m6nbWeYcpo Stef Blok(@ ministerBlok) link