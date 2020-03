Nederlandse minister doet oproep: “Houd wc's open voor vrachtwagenchauffeurs” Belga

20 maart 2020

11u41 6 Plekken langs de weg zoals wegrestaurants en tankstations moeten hun sanitaire voorzieningen openhouden voor vrachtwagenchauffeurs, die juist nu extra hard werken om winkels te bevoorraden. Die oproep doet de Nederlandse minister Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Een vrachtwagenchauffeur vertelde vandaag (vrijdag) op de Nederlandse zender Radio 1 dat collega's van hem en hijzelf de toegang geweigerd worden tot wc's langs de weg. “Dat is totaal idioot”, zegt Van Nieuwenhuizen over de gesloten deuren waar chauffeurs voor komen te staan. Ze roept benzinepomphouders en wegrestaurants op de chauffeurs juist met open armen te ontvangen.

Dat er zelfs verhalen zijn van winkels, die chauffeurs niet naar de wc willen laten gaan, is volgens de minister helemáál idioot. “Die willen zelf bevoorraad worden. Dat kan niet als je chauffeurs niet in staat stelt hun werk te doen", aldus Van Nieuwenhuizen nog bij Radio 1.

De Nederlandse regering versoepelde donderdag nog de regels voor chauffeurs, waardoor die nu maximaal elf in plaats van negen uur per dag mogen werken.