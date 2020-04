Nederlandse minister acht breed gebruik mondkapjes “niet wenselijk”, Luxemburg verplicht vanaf maandag mondmaskers LH

15 april 2020

20u59

Bron: Belga 0 In tegenstelling tot België en Duitsland noemt Nederland het breed inzetten van mondkapjes "niet wenselijk". Dat zei de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vandaag zei dit nadat ons land en Duitsland hadden laten weten dat ze het gebruik van mondkapjes "dringend" aanbevelen.

De Jonge baseert zich op informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en dat ziet geen reden tot het breed dragen van mondkapjes. In de zorg daarentegen is het wel wenselijk. "We hebben een schaarste, dus de voorraad die we hebben, moeten we zo goed mogelijk verdelen. Wij willen dat de mensen in de zorg ze gebruiken.”

De minister zei na het ministeriële crisisberaad dat momenteel ongeveer 6.000 coronatesten per dag kunnen worden afgenomen in Nederland. Dat betekent dat alle zorgmedewerkers die klachten hebben, zich nu moeten kunnen laten testen op het coronavirus. Binnenkort zal het aantal testen naar 29.000 per dag gaan.

Luxemburg gaat het dragen van een mondmasker of sjaal voor de mond vanaf maandag verplichten, zo heeft de premier van het groothertogdom, Xavier Bettel, vandaag aangekondigd.

In de praktijk moet het masker gedragen worden als de afstand van 2 meter niet nageleefd kan worden, bijvoorbeeld in een winkel. “Elke burger krijgt een masker ter beschikking, van de gemeente of van de staat”, preciseerde Bettel. “We hebben een stock van 6 à 7 miljoen maskers, die we onder de burgers zullen verdelen en onder de mensen die in Luxemburg werken.”

In Europa is het dragen van een mondmasker al verplicht in Slovenië, Tsjechië en Bulgarije.

Ook New Yorkers moeten mondkapje dragen

Inwoners van de staat New York moeten hun mond en neus bedekken als zij hun woning verlaten en geen afstand van 2 meter tot anderen kunnen houden. Het mag een masker zijn of iets anders, zei gouverneur Andrew Cuomo woensdag. De maatregel gaat zaterdag in.

“Als je openbaar vervoer neemt waar afstand houden onmogelijk is, of als je op een trottoir loopt waar het druk is, moet je je gezicht bedekken met een bandana of mondmasker”, legde hij in een tweet uit.

#BREAKING: I am issuing an Executive Order today that all people MUST wear a mask or face covering in public in situations where social distancing is not possible. Andrew Cuomo(@ NYGovCuomo) link

De gouverneur zei op zijn dagelijkse persbriefing ook dat op grote schaal op corona getest moet worden om de samenleving te heropenen, maar dat de Amerikaanse staten nog niet zo ver zijn. “Hoe meer testen, hoe meer opening van de economie, maar er is nog niet voldoende nationale capaciteit om dit te doen”, aldus Cuomo. “Het is erg moeilijk om dit snel op te schalen en we hebben de federale regering hiervoor nodig.”