Nederlandse mijnenjager ontdekt wrak Duitse onderzeeër KV

19u20

De Nederlandse mijnenjager Makkum. De Nederlandse mijnenjager Makkum heeft onlangs voor de Normandische kust bij toeval een Duitse onderzeeër uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt, zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om het wrak van de UC-69, die in 1917 zonk na een botsing met een andere Duitse onderzeeboot, de U-96.

De UC-69 vertrok op 4 december 1917 uit Zeebrugge om mijnen te leggen. Op 6 december werd de duikboot per ongeluk geramd door U-96 die op weg was naar huis. Elf bemanningsleden vonden de dood. Op het moment dat de boot de zeebodem raakte, ontploften de boegtorpedo's.

De Makkum was tijdens een oefening bezig de zeebodem voor de Franse kust in kaart te brengen. De bemanning ontdekte het wrak met de sonar.

Nederland mist sinds de Tweede Wereldoorlog nog altijd één onderzeeboot: de O 13. Die moet ergens op de Noordzee liggen. Er wordt regelmatig naar gezocht.

In september was in het Belgische deel van de Noordzee ook een Duitse duikboot uit de Eerste Wereldoorlog gevonden.