Nederlandse marine schiet boot vluchtende drugssmokkelaars aan flarden (en vangt zo 600 kilo cocaïne) Raymond Boere

13u59

Bron: AD.nl 9 Defensie Een boorschutter van de Nederlandse marinehelikopter schoot de buitenboordmotor van de drugssmokkelaars aan flarden.

Een Nederlandse militair heeft met een paar welgemikte schoten uit zijn mitrailleur voorkomen dat drugssmokkelaars in de Cariben konden vluchten. De marine zag de smokkelaars in een verdachte speedboot varen bij Bonaire. Ze hadden 600 kilo cocaïne aan boord.

Het marineschip 'Zr. Ms. Zeeland' was al op weg naar Nederland omdat de missie er op zat, toen ze op de valreep van de kustwacht de melding deed over de vermoedelijke drugssmokkel. Met de boordhelikopter gingen de militairen op onderzoek uit en zij zagen inderdaad een zogenoemde go-fast boot. Toen de smokkelaars de helikopter zagen, zetten ze twaalf balen met drugs overboord en probeerden ze te ontkomen. Daarop nam de boordschutter van de helikopter ze onder vuur en schoot de motor van het bootje aan flarden. De verdachten konden geen kant meer op en werden door militairen op zee opgepakt. De drugs, 600 kilo cocaïne, werd uit het water gevist en in beslag genomen.

Defensie De militairen visten twaalf balen met cocaïne uit het water

Een belangrijke taak van de Nederlandse marine in de Cariben is het verhinderen van drugstransporten. Jaarlijks onderscheppen marineschepen duizenden kilo's cocaïne. De Zeeland is inmiddels weer op weg naar de thuishaven Den Helder.

#Nieuws #Defensie Marine haalt 600 kilo cocaïne uit zee https://t.co/QyPTd9kfpk pic.twitter.com/CCPJ7In5wL Defensienieuws(@ Defensie) link