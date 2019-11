Nederlandse marine probeert opnieuw naar gezonken vissersboot te duiken jv

30 november 2019

10u01

Bron: anp 0 Duikers van de Nederlandse marine gaan vandaag proberen om de gezonken vissersboot uit Urk te onderzoeken. De afgelopen dagen was het door de wind, de hoge golven en sterke stroming niet mogelijk om het water in te gaan, maar de omstandigheden zijn vanochtend goed genoeg om een poging te wagen.

De Zr. Ms. Makkum van de Koninklijke Marine vertrekt in de loop van de ochtend vanuit Den Helder om de duikers naar de plek te brengen waar de boot werd gelokaliseerd.

De vissersboot UK165 Lummetje verdween donderdagochtend vroeg. Met een sonar werd de garnalenkotter wel gevonden, maar de twee bemanningsleden, mannen van 27 en 41 jaar, zijn nog niet gevonden. De afgelopen dagen is op zee zonder resultaat naar ze gezocht. Mogelijk bevinden zij zich nog in de boot.



Volgens een woordvoerster van de Landelijke Eenheid zal op zee eerst worden geprobeerd om een veilige toegang tot de gezonken kotter te vinden. “De verwachting is dat dit nog wel enige tijd gaat duren.”