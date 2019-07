Nederlandse Mandy en Nina getuigen over plotse vulkaanuitbarsting Stromboli: “Schuilen op de boot voor lavastenen” Sebastiaan Quekel

04 juli 2019

14u02

Bron: AD.nl 0 De uitbarsting van de vulkaan Stromboli markeerde gisteren het abrupte einde van een minivakantie van een Nederlands koppeltje op het gelijknamige Italiaanse eiland. Bedolven onder een laag as en vulkaansteentjes moesten Nina Heilig (24) uit Haarlem en haar vriendin Mandy (27) schuilen omdat hun veiligheid op het spel stond. “Iedereen was in shock!”, getuigen ze aan het AD.

De vulkaan Stromboli, gelegen in de Middellandse Zee circa zestig kilometer ten noorden van Sicilië, is een van de actiefste vulkanen van Italië, die al 2000 jaar uitbarst. Heftige uitbarstingen zoals die van gisteren zijn echter zeer zeldzaam. “We hebben nog nooit zoiets gezien”, zegt Nina vanuit Italië. Samen met haar vriendin maakt ze een rondreis door het zuiden van het land en door Sicilië.

Stromboli, een vulkanisch eilandje waar slechts vijfhonderd mensen wonen, stond als volgende bestemming op de agenda. Het stel nam de boot vanaf Panarea Island en had als voornemen om er een paar dagen te blijven. “Wij zouden daar lekker wat gaan eten en gaan rondwandelen, maar vlak voor aankomst zagen we al rook uit de krater komen”, zegt Nina.

Op boot

Wat als witte rook begon, werd volgens de Nederlandse ‘steeds zwarter en heftiger’. “Uiteindelijk kwam er uit het niets een gele grote rode ‘bol’ omhoog: de uitbarsting! Het was onwijs groot, rood en bracht een enorme aswolk met zich mee. Het geluid is lastig te omschrijven. Een knal is niet het juiste woord, maar het was zeker een hoorbaar hard geluid.”

‘Gevangen’ op de boot konden de Nederlanders geen kant op. “We werden tijdens het varen zelfs bekogeld met lavasteentjes en zaten helemaal onder de as. De lavasteentjes deden zeer, waren heel scherp en hard, waardoor we dus moesten schuilen. De as was fijner, maar ook niet lekker om in onze ogen te krijgen. We hebben daarom maar een zonnebril opgezet.”

In shock

Onder toeristen heerste grote paniek en verslagenheid, zegt Nina. “Iedereen was in shock en het personeel wist zo snel ook niet wat te doen. Zij hadden zelf ook zoiets van: oké dit is echt serieus, dit is niet zomaar een kleine uitbarsting. Daardoor wisten wij zelf al dat dit echt niet normaal was.”

Vanwege de uitbarstingen en ontploffingen was het voor de toeristen levensgevaarlijk om aan wal te gaan. “We bleven zo’n twee-en-een-half uur voor de Stromboli drijven. We hebben dus alles kunnen fotograferen en filmen wat er daarna nog allemaal gebeurde. Daarna zijn we weer vertrokken, helaas zonder bezoek op Stromboli Island. Het was heel bijzonder om dit mee te maken, maar ook heftig dat er iemand is overleden. Een dubbel gevoel dus.”

Enorme kracht

Volgens de hulpdiensten ging de uitbarsting van Stromboli gepaard met een enorme kracht. Op de helling van de vulkaan brak brand uit en brokken lava vielen naar beneden. Van de schrik sprongen meerdere inwoners de zee in. Enkele toeristen werden met boten naar het nabijgelegen Ginostra gebracht, maar tot een evacuatie van het eiland kwam het niet.



“Wij zagen de uitbarsting vanuit het hotel, er was een luide knal”, zegt Michela Favorito, die in een hotel in de buurt van Fico Grande werkt, aan de oostkant van het eiland. “Vervolgens kregen we een grote aswolk over ons heen.”

Fiona Carter, een Britse toeriste op het eiland Panarea, zo’n 27 kilometer van Stromboli, hoorde de ‘ontploffing’. “We draaiden ons om en zagen een paddenstoelwolk komen van Stromboli. Iedereen was in shock. Toen begon de roodgloeiende lava de berg af te stromen naar het dorp Ginostra”, vertelde ze aan Reuters. “De aswolk werd steeds groter en bedekte het volledige eiland.”

Trekpleister

De goed 900 meter hoge Stromboli is al jaren een trekpleister voor toeristen omdat het beklommen kan worden. Dat mag wel enkel met een gids. Slechts een vijfhonderdtal mensen wonen permanent op het eiland, maar in de zomermaanden komen daar honderden toeristen bij.

De burgemeester zegt tegen persbureau ADN Kronos dat de toestand inmiddels redelijk onder controle is. Voor wie Stromboli wil verlaten, is er transport naar het naburige eiland Lipari, aldus Marco Giorgianni. Volgens Italiaanse media verloor minstens één iemand het leven en viel er ook een gewonde. Het gaat naar verluidt om twee Siciliaanse toeristen.

