Nederlandse luchthavens beleefden drukste zomer ooit IB/redactie

19 december 2019

01u37

Bron: ANP 0 Nederlandse luchthavens hebben dit jaar hun drukste zomermaanden ooit beleefd. Het totale aantal passagiers steeg in de maanden juni tot en met september met ruim 1 procent tot 23 miljoen. Dat zijn de meeste reizigers die de nationale vliegvelden ooit in één kwartaal over de vloer kregen. Dat meldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op Schiphol, dat het overgrote deel van de passagiers ontving, steeg het aantal reizigers met 0,2 procent tot 20 miljoen. Die geringe groei is het gevolg van de bovengrens van 500.000 duizend vliegbewegingen waar de luchthaven aan zit. Daardoor nam het aantal vluchten van en naar Schiphol af.

Daar staat tegenover dat op luchthaven Eindhoven 2 miljoen reizigers in of uit het vliegtuig stapten, 8 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal passagiers op Rotterdam The Hague Airport nam met meer dan tien procent toe.

Op Maastricht Aachen Airport nam het aantal met de helft toe, maar dit vliegveld is met 205.000 reizigers in het derde kwartaal nog een kleine speler. Ter vergelijking: Schiphol ontving op zijn drukste dag in het derde kwartaal alleen al 235.000 passagiers.