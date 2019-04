Nederlandse ‘LSD-terrorist’ die supermarkten afperste krijgt werkstraf Geert van der Star

17 april 2019

15u06

Bron: AD.nl 0 De 32-jarige ‘LSD-terrorist’ uit het Nederlandse Arnhem is vandaag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur voor zijn pogingen om Jumbo en Albert Heijn eind 2016 af te persen. Daarbovenop kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

De man stuurde eind 2016 mails naar de klantenservice van zowel Jumbo als AH. Eerst vroeg hij om 250.000 en daarna om 1 miljoen euro: als hij die bedragen niet kreeg zou hij “LSD gaan smeren”.



In zijn e-mails stond een link naar een online bitcoinwallet, waar de supermarktketens het geld in konden storten. De man benadrukte in zijn bericht aan de Albert Heijn dat hij bij het smeren van LSD ook kinderproducten zou besmetten. Hij ondertekende zijn e-mails met “de LSD-terrorist”.

“Beperkingen van geestvermogens"

De rechtbank omschreef de berichten als “zeer bedreigend voor mensen en bedrijven”. Deze vorm van afpersing om financieel gewin kon gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving veroorzaken. De rechters zagen de afpersing als “zeer ernstig” en zouden hem normaliter een gevangenisstraf hebben opgelegd.



De Arnhemmer was volgens de rechtbank vanwege “beperkingen van zijn geestvermogens” echter verminderd toerekeningsvatbaar. Bovendien stelde de man zich na de schorsing van zijn voorarrest coöperatief op, en volgde hij een behandeling bij de forensische kliniek Kairos. Verder neemt hij nu ook trouw zijn medicatie in. Justitie heeft de 32-jarige man volgens de rechters “onwenselijk en onnodig lang” laten wachten op het begin van zijn proces.



De verdachte vertelde tijdens de rechtszaak dat hij niet verwacht had dat hij het geld zou krijgen. Hij zou de berichten hebben verstuurd omdat hij eenzaam was.