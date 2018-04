Nederlandse lokale politicus blijkt porno-hacker die naaktfoto's van bekende Nederlandse vrouwen verspreidt Redactie/IB

17 april 2018

05u01

Bron: AD, Belga 0 Een politicus uit het Nederlandse Almere heeft computers van tientallen vrouwen gehackt om op zoek te gaan naar naaktfoto's en video's. In veel gevallen lukte het de VVD'er Mitchell van der K. toegang te krijgen tot seksueel getint beeldmateriaal, onder anderen van de Laura Ponticorvo, een vlogster die in België geboren is en bekend is in Nederland. Dat schrijft De Telegraaf.

De man trachtte ook binnen te dringen in computers van ex-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo en een aantal andere bekende Nederlanders. Van der K., die in het dagelijks leven tekstschrijver is, is gearresteerd door de politie en inmiddels aangeklaagd voor computervredebreuk. Hij neust volgens de verdenking al jarenlang in computers van vrouwen.

Wachtwoorden gekraakt

Van der K. kraakte de wachtwoorden van tientallen vrouwelijke slachtoffers en kreeg toegang tot seksueel getinte foto’s en video’s, die vervolgens op het internet belandden. Onder anderen de bekende vlogster Laura Ponticorvo en ex-hockeyinternational Fatima Moreiro de Melo werden slachtoffer van de hacks.

Het nieuwe RTL5-programma 'Online misbruik aangepakt' van Telegraaf-misdaadverslaggever John van den Heuvel en presentatrice Nicolette Kluijver ontdekte de identiteit van de hacker en confronteerde hem afgelopen vrijdag met zijn daden. Een cyberteam van de politie arresteerde hem vervolgens. In afwachting van een proces is hij voorlopig op vrije voeten.

Privéomstandigheden

Van der K. heeft zich wel per direct teruggetrokken uit de lokale politiek. Op basis van de verkiezingsuitslag van 21 maart had hij recht op een plek in de Almeerse gemeenteraad. Volgens VVD-fractievoorzitter Hilde van Garderen zag hij af van zijn zetel wegens privéomstandigheden, maar verborg hij voor de partij dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt.

Van der K. ontkent dat hij de beelden online heeft verspreid. Hij zou wel hebben toegegeven dat hij iClouds heeft gehackt.