Nederlandse lifter rent in paniek Duitse snelweg over op de vlucht voor autodief met mes Caspar Naber

06 juni 2020

17u54

Bron: AD.nl 1 Een Nederlandse vijftiger heeft vanmorgen een angstig liftavontuur beleefd in de Duitse deelstaat Hessen. Hij stapte nietsvermoedend in bij de bestuurder van een pizzabezorgauto, maar deze bleek gestolen te zijn. Toen de autodief tijdens een ruzie een mes trok, vluchtte de Nederlander in paniek de snelweg A3 over.

Het bizarre incident vond plaats ter hoogte van knooppunt Diez bij Limburg an der Lahn (ten oosten van Koblenz), meldt de regionale nieuwssite Merkurist Wiesbaden. De autodief stopte op de vluchtstrook, nadat hij het aan de stok had gekregen met de Nederlander. Die vluchtte uit de wagen, en werd achtervolgd door de Duitser. Een passerende automobilist - die getuige was van het voorval - zette zijn wagen aan de kant, belde de politie en wilde de twee daarna tot bedaren brengen. Daarop trok de autodief een mes waarmee hij de getuige en de lifter bedreigde.

De Nederlander zette het in paniek op een lopen en rende de zes rijstroken van de snelweg over. De inmiddels gearriveerde politie sloot de A3 in beide richtingen af, arresteerde de autodief en startte een zoekactie naar de lifter. Daarbij werden patrouillewagens van korpsen uit de omgeving ingezet en zelfs een politiehelikopter. Dankzij een noodoproep van een bakker in het nabijgelegen Görgeshausen, die de gezochte persoon voorbij zag rennen, kon de politie de Nederlander even later staande houden.

De autodief bleek een 35-jarige man uit Idstein te zijn. Hij stal de wagen gisteren na te hebben vastgesteld dat de pizzabezorger de sleutel in het contact had laten zitten. De dertiger werd aangehouden. De Nederlandse lifter mocht zijn reis - na het afleggen van een verklaring - voortzetten.



