Nederlandse leveranciers stoppen met verkoop 'zelfmoordpoeder' na dood van 19-jarig meisje

17 maart 2018

00u34

Het 'zelfmoordpoeder ' dat online te koop is, wordt binnenkort niet meer verkocht aan particulieren. Dat hebben de leveranciers besloten na de dood van de 19-jarig Ximena Knol in februari. Zij beroofde zich van het leven met behulp van zo'n poeder.

Het zogenaamde ‘zelfmoordpoeder’ is een giftig conserveermiddel dat wordt gebruikt in de metaalindustrie. Het middel was tot op heden vrij verkrijgbaar, maar daar houden de leveranciers nu mee op. Aanleiding is de zelfmoord van de 19-jarige Ximena Knol, die online een hoeveelheid van het poeder kocht en het gebruikte om eind februari uit het leven te stappen.

"Snel en pijnloos"

Ximena bestelde het poeder bij een Nederlandse webshop. Totale kostprijs was 10,50 euro, verzendingskosten inclusief. Aan de telefoon zei de jonge vrouw dat ze het nodig had voor een schoolproject, en een week later kreeg ze het middel thuis aan. Nog eens drie weken later nam ze het ’s nachts in. Net voor ze stief, stuurde Ximena volgens RTL Nieuws nog een bericht naar haar psycholoog waarin ze vertelde dat ze een middel had ingenomen dat “snel en pijnloos” is.

Toen de ouders van Ximena de webshop inlichtten over de dood van hun dochter, besliste die meteen om te stoppen met de verkoop van het poeder aan particulieren. Ook andere leveranciers in de sector volgden. De firma's leveren nu enkel nog aan bedrijven om te voorkomen dat anderen het poeder gebruiken om zelfmoord te plegen.

Coöperatie Laatste wil

Het 'zelfmoordpoeder' kwam in de media nadat de Nederlandse Coöperatie Laatste Wil, een vereniging die het mogelijk wil maken om te sterven zonder tussenkomst van dokter of gerecht, het middel beschouwde als een ‘doorbraak’. Zij willen het poeder gebruiken om autonoom te sterven op een moment naar keuze.

De naam van het poeder werd door hen uit veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt, maar volgens de ouders van Ximona geeft de organisatie al genoeg informatie prijs. "Ze noemen de naam van het middel niet, maar als ik hier praat over iets dat geel en krom is dat je moet schillen voor je het kan eten, zal iedereen begrijpen dat ik het niet over een appel heb," zei de moeder in een uitzending van RTL Late Night.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.