Nederlandse legerhelikopter stort neer bij Aruba: pilote (34) en inzittende (33) komen om

20 juli 2020

04u33

Bron: ANP - AD 12 In de omgeving van het eiland Aruba in de Caraïbische Zee is zondagmiddag (lokale tijd) een Nederlandse legerhelikopter neergestort. Daardoor zijn twee van de vier bemanningsleden om het leven gekomen. Dat heeft de Nederlandse commandant der strijdkrachten Rob Bauer vanochtend op een persconferentie bekendgemaakt. Alle defensiehelikopters van het type NH90 worden voorlopig aan de grond gehouden.

Het gaat om een helikopter van het type NH90. Het toestel vertrok rond 14.30 uur lokale tijd van Aruba - dat deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden - en stortte ongeveer 12,5 kilometer uit de kust in zee. De twee andere bemanningsleden zijn niet ernstig gewond geraakt.

De twee omgekomen bemanningsleden zijn een man een een vrouw. Het gaat om de 34-jarige pilote Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies. Nadat de twee slachtoffers uit het toestel werden gehaald, is nog gepoogd om ze te reanimeren.

Het ongeluk gebeurde tijdens een patrouillevlucht voor de kustwacht. Het betrof een helikopter van het marineschip Zr.Ms. Groningen. De reddingsmissie na de crash werd bemoeilijkt door harde wind, hoge golven en de invallende duisternis. De Zr.Ms. Groningen krijgt ondersteuning van een kustwachthelikopter en een duikteam van de strijdkrachten om de NH90, en daarmee de zwarte doos van het toestel, te bergen.

Voorlopig aan de grond

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Alle (Nederlandse) defensiehelikopters van het type NH90 worden voorlopig aan de grond gehouden. Volgens Bauer ligt het in de rede dat deze toestellen eerst onderzocht worden. Dat onderzoek zou dan worden uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid Defensie.

De Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld reageert geschokt op het overlijden. Ze spreekt op Twitter van een verschrikkelijk bericht. ‘Mijn medeleven gaat uit naar hun naaste familie. Wij zijn allemaal diep geraakt.’ Op defensie.nl is een condoleanceregister voor de omgekomen militairen geopend.

Premier Mark Rutte is “diep getroffen”. “Echt vreselijk nieuws”, zei de regeringsleider tijdens een pauze in de onderhandelingen over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting van de Europese Unie.“Ik denk dat iedereen geschokt is bij Defensie, in Nederland. We leven natuurlijk zeer mee met de familie, met nabestaanden.”

Profiel: Militaire helikopter NH90

Nederland heeft twintig helikopters van het type NH90 waarvan er zondag een is neergestort bij Aruba. De laatste stamt uit 2016. De oplevering van de toestellen ging gepaard met veel problemen, zoals financiële tegenvallers en technische gebreken. Recent kwamen ook de Belgische N90-helikopters nog in het nieuws: na amper zes jaar vliegen zullen vier toestellen voor troepentransport minder van stal worden gehaald. De helikopters blijken te duur in onderhoud. De vier overige Belgische toestellen worden - als opvolger van de Sea King - wel ingezet voor reddingsacties boven de Noordzee.

De levering van de laatste zeven Nederlandse toestellen werd in 2014 tijdelijk opgeschort vanwege roestvorming en slijtage. Het jaar daarop hield Duitsland de toestellen aan de grond nadat bij een Duitse NH90 kortsluiting was ontstaan na het gebruik van de blusinstallatie.

Technische gegevens NH90

Maximum snelheid: 260 kilometer per uur

Vliegbereik: 800 kilometer

Bewapening: machinegeweer en kan worden uitgerust met twee torpedo’s

Bemanning: Drie bemanningsleden, ruimte voor 14 passagiers

Versies: Een maritieme gevechtshelikopter NFH aan boord van schepen op missies en een tactische transporthelikopter TTH. De Nederlandse versie is geschikt gemaakt voor zowel maritieme- als transporttaken.

Fabrikant: Een project van de vier bedrijven Agusta (Italië), Eurocopter (Frankrijk), Eurocopter Deutschland (Duitsland) en Stork Fokker (Nederland). In 2001 voegde zich Portugal hierbij en in 2006 België. Portugal kondigde in 2012 aan zich terug te trekken uit het project.

Bijzonderheden: Het eerste prototype vloog in 1995. Het project kampte met grote vertragingen, financiële tegenvallers en technische gebreken. De kosten van de Nederlandse deelname aan het project bedroegen 1.197 miljoen euro.



