Nederlandse leerkracht die porno keek in de klas gaat verplicht op pensioen Niek Verhoeven

20 februari 2019

12u57

Bron: AD 0 De docent die bijna twee weken geleden porno keek in de klas op het Nederlandse Staring College in Lochem, keert niet meer terug voor de klas. Dat besluit nam de schooldirectie in overleg met de docent, nadat vrijdag het onderzoek naar de gebeurtenissen werd afgerond.

De man is sinds 7 februari geschorst, nadat hij volgens de school naar pornografische afbeeldingen had gekeken in een huiswerkklas. Volgens schoolbestuurder Nico Woonink wist de man niet dat zijn computer was verbonden met de beamer. Daardoor konden de drie aanwezige leerlingen met de docent meekijken hoe hij door een serie naaktfoto’s scrolde en er een opende.



“De betreffende docent beseft dat het incident grote impact heeft en dat hij in de gegeven omstandigheden niet kan terugkeren op school”, zo klinkt het bij de school. De school heeft met de docent een regeling getroffen. De schorsing van de man is opgegeven en hij gaat binnenkort met pensioen. “Tot die tijd verricht hij geen werkzaamheden voor de school.”

Het tafereel werd gefilmd en op Dumpert gezet, verspreidde zich in rap tempo over het internet en leidde tot veel commotie. Nico Woonink bevestigt dat de docent zelf naar pornografische afbeeldingen zocht.

Straf leerling

De bestuurder liet vorige week weten dat ook de leerling die opnames maakte van de docent wordt gestraft. De jongen handelde in strijd met de regels op het Staring College: video’s maken in de klas is verboden. De strafmaat is door de Lochemse school niet bekendgemaakt, schrijft de directie.

“De school heeft met de leerling, in bijzijn van zijn ouders, indringende gesprekken gevoerd. Daarbij is onder andere gesproken over de risico’s van de digitale media. De school heeft met de leerling en zijn ouders afspraken gemaakt over de manier waarop hij er zich goed van bewust wordt wat verantwoordelijk gebruik van digitale media is. De verwachting is dat de leerling hier veel van zal leren en zijn gedrag voortaan zal aanpassen.”