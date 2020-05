Nederlandse lanceerde in Engeland applaus voor zorgverleners, maar vindt dat het na 10 weken “mooi” geweest is Joeri Vlemings

23 mei 2020

09u26

Bron: BBC News 0 Annemarie Plas is van Nederlandse afkomst, maar woont en werkt in Londen. Zij was het die op 26 maart het Verenigd Koninkrijk opriep om te applaudisseren voor de zorgverleners, in navolging van wat elders in Europa eerder ingezet was. Het groeide uit tot een wekelijkse dankbetuiging op donderdag. De Britten gaan inmiddels de tiende week in met hun applaus, en Plas vindt dat het nu aan de beleidsmakers is om respect voor de zorgsector te tonen.

Drie dagen nadat het Verenigd Koninkrijk - vrij laat - in lockdown ging, weerklonk op 26 maart om 20 uur voor het eerst applaus voor alle zorg- en hulpverleners over het hele eiland. Net zoals bij ons bedankten de Britten de zorgsector met handengeklap, toejuichingen, muziek en geklop op potten en pannen. Initiatiefneemster van ‘Clap For Our Carers’ was Annemarie Plas, een Nederlandse uit Londen. Maar voor haar mag het nu ophouden.

“Het is inmiddels al de negende keer, volgende week de tiende keer”, zei ze op BBC Radio. “Ik vind het mooi om de reeks nu af te sluiten.” Voor Plas mag dit voortaan een “jaarlijks moment” worden. “Naar mijn gevoel hebben we het moment nu wel gehad en is het tijd voor wat anders.”

Het wekelijkse applaus kreeg recent wel wat kritiek. Zo hadden sommige zorgverleners het over “een mes in de rug”, omdat vele mensen de coronamaatregelen gewoon aan hun laars lapten. Anderen kaartten dan weer aan dat het verplegend personeel onderbetaald is. Plas kan hen volgen: “Het is nu aan mensen met macht om hen te belonen en hen het respect te betonen dat ze verdienen”.

Woensdag zei de Britse premier Boris Johnson nog dat de regering zich beraadt over “hoe ze het werk van zorgverleners en van vele anderen het best kan erkennen”.