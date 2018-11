Nederlandse kunstdetective ontdekt gestolen mozaïek van 1600 jaar oud Redactie

19 november 2018

03u27

Bron: AD 0 De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand heeft een belangrijk mozaïek opgespoord. Het Byzantijnse kunstwerk werd beginjaren ‘70 gestolen in Cyprus en was in het bezit van een Brits gezin. De waarde van het kunstwerk wordt geschat tussen de 5 en 10 miljoen euro.

Voor Brand, die omwille van zijn opsporingen van gestolen kunst ook wel de ‘Indiana Jones van de kunstwereld’ wordt genoemd, was de ontdekking het resultaat van een bijna twee jaar durende zoektocht door heel Europa. “Dit is een heel bijzonder kunstwerk van meer dan 1600 jaar oud en het is een van de laatste en mooiste voorbeelden van kunst uit het vroege Byzantijnse tijdperk”, vertelde hij aan het Franse persbureau AFP.

Volgens Brand heeft hij het werk vrijdag tijdens een bijeenkomst op de Cypriotische ambassade in Den Haag teruggeschonken aan Cyprus.

In handen van Britse familie

Via een reeks tussenpersonen - onder wie een aantal in de onderwereld - leidde het spoor van het gestolen mozaïek naar een appartement in Monaco. “Het was in het bezit van een Britse familie, die het mozaïek te goeder trouw meer dan vier decennia geleden had gekocht”, zei Brand. “Ze waren geschokt toen ze ontdekten dat het in feite een kunstschat van onschatbare waarde was.”

Het mozaïek met de afbeelding van de Heilige Marcus werd tijdens de Turkse invasie geplunderd uit de Panayia Kanakaria-kerk op Cyprus. “De mozaïeken van Kanakaria zijn van enorm belang in de christelijke kunst en de wereldcultuur”, aldus Maria Paphiti, een voormalig afdelingshoofd van het Britse veilinghuis Christie’s in The Telegraph.

Volgens Brand stemde de familie ermee in om het werk terug te geven aan de bevolking van Cyprus in ruil voor een kleine vergoeding om de restauratie- en opslagkosten te dekken.

It has been confirmed, St. Mark just landed in Cyprus. So long, pal. It was great to have you in my house for a week...https://t.co/iAjdybT67R Arthur Brand(@ brand_arthur) link